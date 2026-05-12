Volvo сертифицировала в России грузовики FH, FM и FMX

В базе данных Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на грузовики марки Volvo. В документ, на появление которого обратила внимание «Газета.Ru», вписаны несколько моделей, включая магистральную FH, региональную FM и строительную FMX.

Заявителем выступает ТОО «Вольво Групп Казахстан», а производителем - бельгийский завод Volvo Group Belgium N.V.

Наличие ОТТС позволяет продавать автомобили на всех рынках ЕЭАС, включая российский. При этом Volvo ушла из России в сентябре 2023 года, передав свои активы, включая завод по производству грузовиков в Калуге и лизинговую компанию новому владельцу.

До этого компания «Современные транспортные технологии» презентовала новый седельный тягач «Валдай 45 LNG». Модель, как сообщает пресс-служба компании, работает на сжиженном природном газе, что позволяет сократить расходы на топливо до 40%.

Двигатель объемом 14,8 литра развивает мощность 570 л. с. и крутящий момент 2600 Нм. Модель адаптирована к российским условиям эксплуатации, поэтому имеет дополнительное утепление кабины и усиленную антикоррозийную обработку.

