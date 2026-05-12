Россиянам назвали недорогой способ избежать перегрева мотора летом. Для этого водителям стоит очистить радиатор системы охлаждения и конденсатор кондиционера. Эти простые действия помогут сохранить работоспособность двигателя и компрессора, заявил «Известиям» технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

© Lenta.ru

Специалист объяснил: с приходом тепла система охлаждения переключается с режима удержания рабочей температуры на активный теплоотвод. В условиях города и на загородных трассах в жаркий день пространство под капотом быстро нагревается, и все уязвимые места сразу дают о себе знать.

Эксперт посоветовал до наступления лета проверить уровень и качество антифриза, осмотреть патрубки и места соединений на герметичность. Также важно убедиться в чистоте радиаторов. За зиму и весну их соты забиваются пылью, останками насекомых, дорожной грязью и тополиным пухом. Из-за этого теплоотвод ухудшается, а опасность перегрева возрастает.

Родионов отметил, что кондиционер в жару отвечает не только за комфорт, но и за безопасность: в жаркую погоду водитель медленнее реагирует на дорожную обстановку и быстрее устает. Поэтому весной полезно запустить климатическую установку и оценить, насколько быстро и равномерно охлаждается салон, нет ли посторонних шумов и запахов.

Он рекомендовал автомобилистам посетить автосервис для профессиональной диагностики.

«Мастера измерят давление хладагента, проверят герметичность контура, состояние компрессора и конденсатора. При необходимости заменят салонный фильтр и проведут антибактериальную обработку испарителя. Это избавит от неприятного запаха и снизит риск отказа системы в жаркий день», — подытожил автоэксперт.

Ранее россиянам назвали китайские автобренды, на машины которых очень сложно найти запчасти. Речь идет о производителях, чьи официальные представительства в России закрылись или компании прекратили существование.