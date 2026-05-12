Росгвардейцы в Одинцове перекрыли шоссе ради семейства уток

Сотрудники Росгвардии перекрыли движение на Можайском шоссе в Одинцове для помощи утиному семейству. Инцидент произошел в час пик, когда птица с птенцами пыталась пересечь оживленную трассу. Об этом во вторник, 12 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Стражи правопорядка оперативно отреагировали на потенциально опасную ситуацию: утиная семья, медленно продвигавшаяся к противоположной стороне дороги, могла стать причиной ДТП или сама погибнуть под колесами, — говорится на сайте службы.

Экипаж Росгвардии оперативно принял решение о перекрытии движения. Автомобилисты поддержали действия правоохранителей. Утиное семейство благодаря слаженным действиям благополучно добралось до противоположной стороны дороги.

