Mercedes-Benz избавился от всех автосалонов в Берлине

Mercedes-Benz продал все автосалоны в Берлине канадцу.

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz продал все свои дилерские центры в Берлине, насчитывающие около 1,5 тысячи сотрудников. Новым владельцем семи столичных филиалов стал канадский предприниматель Кулдип Биллан, глава холдинга Alpha Auto Group.

Немецкий концерн продал свои дилерские центры в столице ФРГ канадцу Кулдипу Биллану, владельцу компании Alpha Auto Group, которая управляет более чем 150 автосалонами в США, Канаде и Европе.

Работникам столичных дилерских центров было предложено сделать непростой выбор: получить выходное пособие (по некоторым данным, около 30 тысяч евро) или согласиться на гарантию трудоустройства всего на один год.

Однако обратной стороной временного трудоустройства станет расторжение текущих договоров с концерном и перезаключение новых контрактов на условиях, которые пока остаются неизвестными для персонала.

Примечательно, что сотрудники автосалонов Mercedes-Benz на протяжении двух лет пытались не допустить продажи, но их попытки предотвратить сделку так и не увенчались успехом.

Однако берлинская сделка может стать лишь началом масштабной реструктуризации. Как пишет издание Bild, Mercedes-Benz также рассматривает возможность продажи салонов в Гамбурге, Мюнхене и в регионе Рейн-Рур.

Эта реструктуризация, получившая название «Продажи будущего», предполагает отказ от традиционных дилерских центров в пользу централизованного управления и цифровизации. В сумме, если планы концерна будут реализованы, под угрозой могут оказаться восемь тысяч рабочих мест по всей Германии.

