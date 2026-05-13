На продажу выставили полностью восстановленный Land Cruiser 100 — цена невысокая.

В Липецке продается внедорожник Toyota Land Cruiser 100, прошедший масштабный кузовной и агрегатный ремонт.

Владелец сообщает, что машина является любимой, сделанной «под себя», а продается лишь по причине приобретения жилья. По его словам, за последний год вложения в автомобиль составили более 1,5 млн рублей. Кузовные работы охватывают переварку порогов, усилителей, задних крыльев и «карманов», замену передних крыльев и двери багажника на пластиковые, полную качественную перекраску кузова, а также очистку, обработку и перекраску рамы.

Кроме того, стоят усиленные пороги (машину можно домкратить за них), а все шильдики, ручки и механизмы дверей – оригинальные новые.

Владелец сообщает, что 15 тысяч км назад двигатель прошел капремонт новыми оригинальными запчастями. Помимо этого, установлены новые узлы и системы: редуктор (на гарантии), генератор от более позднего LС200, компрессор кондиционера (плюс перепайка всей системы), аудиосистема с двумя усилителями на шесть динамиков и два саба, камера заднего вида и регистратор. Фары перебирались с установкой новых линз.

Вместе с машиной отдают комплект летних и зимних колес. Продавец утверждает, что в ближайшие 5-10 лет никаких вложений, кроме замены масла, этому автомобилю не понадобится. Цена за восстановленный черный «Крузак» 2000 года с пробегом 203 000 км – 2,5 млн рублей.