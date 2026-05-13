Tesla готовит более доступный Cybertruck

Долгожданная версия Tesla Cybertruck с начальной ценой $59 990, возможно, получила реальный шанс на запуск в производство. Недавняя вспышка активности на участке Giga Texas, где на тестовых моделях заметили новые компоненты, указывает на подготовку к выпуску заднеприводной модификации электропикапа с одним двигателем, которая изначально откладывалась. На шпионских снимках запечатлены автомобили с уникальными кузовными панелями, что, по мнению наблюдателей, приближает выход бюджетной версии, о чём пишет портал speedme.ru.

Эти признаки усиливают предположения о том, что компания Илона Маска готова реализовать ранее обещанную базовую модификацию, которая будет стоить значительно меньше уже выпускаемых комплектаций. Ранее появившийся на площадке в Техасе автомобиль Currant с отсутствием некоторых деталей, свойственных полноприводным версиям, подогрел слухи о скором анонсе.

Headlight-модель, обнаруженная в прошлом месяце, также отличалась по конструкции от серийных Cyberbeast и полноприводных пикапов, что подтверждает ведение разработок разных вариантов. Всё это складывается в единую картину: масштабирование выпуска Cybertruck выходит на новый этап.