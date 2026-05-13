Nissan может привезти в Европу крупный электрический кроссовер NX8

Японский автопроизводитель Nissan рассматривает возможность вывода на европейский рынок крупного электрического кроссовера NX8, разработанного в Китае совместно с местным партнёром Dongfeng. Длина автомобиля составляет 4,87 метра, что почти на 10 см больше, чем у BMW iX3. На данный момент в линейке Nissan в Европе нет полностью электрического SUV подобного размера: X-Trail оснащается гибридной системой e-Power, где бензиновый мотор выступает лишь генератором для батареи, не приводя колёса напрямую.

Модель NX8, чей дизайн уже запатентован в Европе, построена на модульной платформе Tianyan Architecture, разработанной совместными усилиями Nissan и Dongfeng. На этой же платформе выпускаются другие модели партнёрства — N6 и N7. В Китае NX8 доступен в нескольких версиях, включая полностью электрические модификации мощностью 292 и 340 лошадиных сил, а также вариант с последовательным гибридом (EREV), в котором бензиновый мотор не подключается к колёсам, а служит для подзарядки аккумулятора. Ёмкость батареи в зависимости от комплектации составляет 20 или 37 кВт·ч.

Официального подтверждения поставок NX8 в Европу пока нет. Британское издание Auto Express ранее писало, что Nissan изучает такую возможность, а патентование дизайна специалисты рассматривают как подготовительный шаг, который не гарантирует начало продаж.