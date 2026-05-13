В Петропавловске-Камчатском десятки машин раздавило сугробами

В Петропавловске-Камчатском десятки автомобилей оказались под сугробами после рекордно снежной зимы, многие раздавило. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

В сеть попало видео с парковки у местного торгового центра. На кадрах можно увидеть несколько машин, частично скрытых под тающими сугробами высотой в несколько метров. На транспортных средствах присутствуют вмятины и другие повреждения, нанесенные снегом, часть авто лишилась окон.

Ранее в Соликамске Пермского края машину с водителем раздавило снежной глыбой, сошедшей с крыши торгового центра. Автомобиль получил серьезные повреждения, водитель также пострадал и был доставлен в больницу.