Обновленный Polestar 4 получил новое имя

Шведский электрокроссовер Polestar 4, который ранее назывался Polestar 4 Precept, претерпел значительные изменения, направленные на повышение комфорта и практичности. Однако ключевое обновление, которого ждали многие, все еще не реализовано.

© Polestar

Модель получила более просторный салон и улучшенную звукоизоляцию, что делает поездки тише и приятнее. Инженеры также поработали над подвеской — она стала мягче, что положительно сказалось на плавности хода. Интерьер немного освежили новыми материалами отделки, а задние пассажиры теперь имеют больше места для ног.

Тем не менее, главное новшество — полностью отключаемый задний стеклоочиститель и увеличенный объем багажника — еще в разработке и появится только в следующей модификации.

Представители бренда отмечают, что эти улучшения были самыми запрашиваемыми среди владельцев предыдущей версии.