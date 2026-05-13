Mercedes-AMG выпустит редчайший спорткар почти за миллион евро

Mercedes-AMG почти завершила работу над своей новой эксклюзивной моделью, которая войдет в линейку Mythos. Как стало известно, спорткар под названием CLE Mythos построят на базе стандартного CLE, но внешность у него будет совершенно иной — расширенные крылья с воздухозаборниками, мускулистый капот, регулируемый задний антикрыло и агрессивный диффузор с четырьмя трубами глушителя.

Главный сюрприз — салон оставит место только для двоих: задние кресла убраны, а за передними установлен силовой каркас, и не исключено, что эта опция будет платной. Под капотом ожидается проверенный 4,0-литровый V8 с двумя турбинами, выдающий около 650 л.с., вместе с 9-диапазонным автоматом и системой полного привода 4MATIC+. Серийный выпуск ограничат всего 30 экземплярами по всему миру, а рекомендованная стоимость может превысить миллион евро, что сделает CLE Mythos заметно дороже уже представленной модели PureSpeed.

Сроки премьеры и точная цена пока держатся в секрете, но ясно одно — этот родстер стане одной из самых редких и дорогих машин в истории марки.