Skoda представит крупнейший электрокроссовер Peaq в 2027 году

Чешский автопроизводитель Skoda готовит выход крупного электрического кроссовера, который станет самой большой моделью в линейке бренда. Новинка, получившая название Peaq, будет крупнее популярных Kodiaq и Enyaq. Ожидается, что автомобиль бросит вызов в сегменте премиальных электромобилей.

Проект Peaq пока находится на ранней стадии: о характеристиках и дате выхода ничего не сообщается, но известно, что модель станет флагманом электрической линейки Skoda. Разработка ведётся на платформе MEB концерна Volkswagen, которая уже используется в Enyaq.

Интересно, что название Peaq может быть отсылкой к более крупному формату: оно перекликается с немецким словом "Peak" (вершина), что подчёркивает амбиции модели стать вершиной в гамме Skoda.