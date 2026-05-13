FAW Bestune T77 снова появился в продаже в России. Цена стартует от 1,9 млн рублей.

FAW Bestune T77 - компактный кроссовер с кузовом длиной около 4,53 метра и колесной базой 2,7 метра. Автомобиль предлагался с турбодвигателем объемом 1,5 литра и мощностью 160 лошадиных сил, роботизированной коробкой передач и передним приводом.

В базовой комплектации кроссовер уже оснащен круиз-контролем, кожаными спортивными сиденьями, панорамной крышей с защитой от защемления и многофункциональным рулем.

