Mercedes-Benz eActros 600 планируют отправить в кругосветное путешествие

Блогер Тобиас Вагнер собирается отправиться в кругосветное путешествие на электрическом грузовике Mercedes-Benz eActros 600. Маршрут длиной свыше 45 тысяч километров предполагает посещение более 35 стран, а за время поездки планируется сделать всего около 80 подзарядок.

Чтобы экспедиция удалась, транспортное средство оснастят мобильной зарядной станцией, дополнительными фарами и жилым модулем. Таким образом создатели хотят доказать, что электрические тягачи способны работать на международных маршрутах.

Старт намечен на осень 2026 года, и Вагнер будет вести прямую трансляцию через социальные сети, чтобы зрители могли следить за приключениями в реальном времени.