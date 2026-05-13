Ford Fiesta резко дорожает на вторичном рынке

Подержанные автомобили Ford Fiesta стремительно дорожают на вторичном рынке, несмотря на то, что модель уже несколько лет не производится, — она остается одной из самых востребованных машин в своем сегменте. Сразу после снятия с конвейера казалось, что интерес к этой модели будет постепенно угасать, однако в 2026 году ситуация кардинально изменилась — спрос значительно вырос, а цены начали активно расти. Такая тенденция необычна на фоне общего снижения стоимости многих компактных автомобилей бывших лет выпуска. Эксперты связывают повышенный интерес с оптимальным сочетанием невысокой цены и хорошего оснащения у Fiesta, хотя в прошлом году ее рейтинг среди подержанных машин заметно упал.

По словам дилеров, самые популярные версии — это хэтчбеки с бензиновыми двигателями объемом 1,6 литра, особенно модификации 2015–2019 годов. Их средняя стоимость на вторичном рынке за последний год увеличилась примерно на 8%, и этот тренд сохраняется во многом благодаря надежности и простому обслуживанию.

Таким образом, Ford Fiesta для многих покупателей вновь стала самым желанным вариантом бюджетного автомобиля, опередив некоторых более новых конкурентов по таким параметрам, как ликвидность и стоимость содержания. При этом эксперты предупреждают, что рост цен может продолжиться в случае сохранения текущего уровня спроса.