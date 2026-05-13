Новый премьер Венгрии будет использовать в служебных целях Skoda Superb

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что будет пользоваться в служебных целях достаточно скромным для его статуса автомобилем Skoda Superb и не планирует жить в какой-либо правительственной резиденции.

"В качестве официального автомобиля премьер-министра я буду использовать Skoda Superb, который стал известен людям по всей стране во время моего предвыборного тура. Я также не буду переезжать в официальную правительственную резиденцию", - написал он в Х.

Мадьяр опубликовал фотографию своей автомашины Skoda Superb синего цвета, которой пользовался в последнее время. Что касается его собственного дома, то, по сведениям венгерских СМИ, он находится в одном из самых престижных районов Будапешта на Будайских холмах.

Новое правительство Венгрии с первых дней пребывания у власти старается демонстрировать скромность, утверждая, что его предшественники позволяли себе излишнюю роскошь, в том числе в офисных зданиях государственных министерств и ведомств.