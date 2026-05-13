Кроссоверы Lada Azimut уже сходят с конвейера

АВТОВАЗ начал сборку и отправку дилерам кроссоверов Lada Azimut.

Обозреватель «За рулем» Илья Хлебушкин снял короткое видео со сборочной линии в Тольятти, где началась сборка кроссоверов Lada Azimut.

Эксперт отмечает, что в видеоролике со стенда выходного контроля запечатлен серийный экземпляр новой модели. Первые товарные Азимуты уже отправились к дилерам АВТОВАЗа – а это значит, что старт продаж не за горами, сообщает Хлебушкин.

В кадре – машина с кузовом красного оттенка, одного из восьми, включенных в палитру цветов для Lada Azimut.

Отметим, что официально старт серийного производства новой модели намечен на III квартал 2026 года, а по последним уточненным данным – на сентябрь. Продажи должны стартовать до конца года, цена базовой версии прогнозируется на уровне около 2 млн рублей.