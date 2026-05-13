В России продают 20-летний внедорожник Toyota по рекордной цене

В РФ на продажу выставили 20-летний внедорожник Toyota по рекордной цене. На одном из популярных классифайдов появилось объявление о продаже японского Land Cruiser 2006 года выпуска с минимальным пробегом, в комплектации GX и с дизельным двигателем. Машина находится в Омске, сообщает портал 110km.ru.

© Quto.ru

Сообщается, что в движение серебристый пятидверный вездеход автомобиль приводит 4,2-литровый дизель на 131 л. с.., работающий в связке с механической трансмиссией, привод — полный.

Продавец отмечает, что в течение 20 лет автомобиль находился в одних руках и проехал всего 1350 км. При этом машина никогда не ставилась на учёт, но имеется выданный таможней Владивостока паспорт транспортного средства (ПТС).

По мнению экспертов, транспортные средства с отсутствующей историей по VIN-номеру следует проверять с особой тщательностью, причём лучше обратиться к специалисту. Уточняется, что нередко владельцы могут скрывать или искажать данные — это позволяет скрыть проблемы с историей внедорожника или его документами.

Помимо этого, не лишним будет внимательно изучить техническое состояние машины, так как долгий простой вреден для техники.

Продавец намерен выручить за Toyota Land Cruiser 2006 года 13 900 000 рублей.