Daihatsu Mira e:S tuned by D-SPORT Racing отправили первому покупателю

Daihatsu отгрузил первый Mira e:S DSR: редкий кей-кар разобрали за 44 участника на машину
Кей-кар Daihatsu Mira e:S в версии от тюнинг-ателье D-SPORT Racing стал настоящей сенсацией среди коллекционеров. Ограниченную серию из 100 экземпляров разыграли среди почти 4400 покупателей — конкурс достиг 44 человек на одну машину. Первый автомобиль уже покинул завод в Икеде, причём компания устроила по этому поводу необычную церемонию отгрузки, что подчёркивает важность проекта, ведь здесь демонстрируется приверженность марки созданию маленьких драйверских моделей, даже на фоне скорого завершения выпуска текущего Copen.
Mira e:S DSR изготавливается не с нуля, а путём глубокого переоборудования уже выпущенной машины: стандартный автомобиль практически полностью разбирают и вручную превращают в заготовку для автоспорта. Доработки включают турбированный мотор KF, механическую пятиступенчатую коробку передач, шеститочечный каркас безопасности, пронизывающий панель, и передний дифференциал Super LSD.
При гоночном оснащении модель сохраняет пятидверный кузов и четыре посадочных места, поэтому её можно использовать в повседневной жизни, а затем вывозить на трек или раллийные соревнования. Каждому владельцу достаётся не просто набор запчастей D-SPORT — под сиденьем спрятан серийный номер, а к автомобилю прилагается карточка с рукописными подписями работников завода; таким образом покупатель получает практически штучный заводской продукт.
Спрос на 100 внешне обычных кей-каров, привлёкший 4400 желающих, свидетельствует, что концепция доступной водительской радости в Японии по-прежнему востребована. Для Daihatsu и SPK это сигнал, что подобные проекты нужны не меньше, чем дорогие спецверсии крупных спорткаров.