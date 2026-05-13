На Japan Truck Show представят решения для повышения безопасности грузовиков

На выставке Japan Truck Show 2026 компания Permann представит ряд безальтернативных решений для повышения безопасности грузового транспорта. Среди ключевых новинок — немецкие стопорные гайки для колёс HEICO, которые впервые появятся на японском рынке. Эти гайки диаметром 33 миллиметра разработаны для передних и задних колёс грузовиков и призваны минимизировать риск ослабления креплений, что особенно критично для коммерческого транспорта: потерянное колесо может спровоцировать серьёзную аварию. Продажи стартуют в июле по цене 16 800 иен за набор из 10 штук.

Помимо гаек, на стенде высветят китайские шины Jinyu, адаптированные под японские дорожные условия. Поставки будут включать зимние и смешанные модели, где заявлены высокая курсовая устойчивость, износостойкость и сцепные свойства. Цены стартуют от 21 400 иен без налога за зимнюю шину и от 16 800 иен за смешанную.

Особое внимание уделено системам голосового оповещения водителя: они напоминают про незакрытый кузов, поднятый задний борт или активный отбор мощности. Эти компоненты подключаются к выключателям и стоят 7 980 иен без налога за штуку.

Для доступа к кузову разработчики привезут две площадки — трёхступенчатую лестницу с поручнем за 69 800 иен и складную платформу за 74 800 иен, обе ожидаются в продаже с июля. На выставке также будет экспонат “Permann-Truck” с детскими рисунками в рамках проекта Kodomo Museum, чтобы напомнить окружающим о необходимости спокойного движения.