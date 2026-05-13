На Japan Truck Show представят решения для повышения безопасности грузовиков

Permann покажет немецкие гайки HEICO для грузовиков на Japan Truck Show 2026
На выставке Japan Truck Show 2026 компания Permann представит ряд безальтернативных решений для повышения безопасности грузового транспорта. Среди ключевых новинок — немецкие стопорные гайки для колёс HEICO, которые впервые появятся на японском рынке. Эти гайки диаметром 33 миллиметра разработаны для передних и задних колёс грузовиков и призваны минимизировать риск ослабления креплений, что особенно критично для коммерческого транспорта: потерянное колесо может спровоцировать серьёзную аварию. Продажи стартуют в июле по цене 16 800 иен за набор из 10 штук.
Помимо гаек, на стенде высветят китайские шины Jinyu, адаптированные под японские дорожные условия. Поставки будут включать зимние и смешанные модели, где заявлены высокая курсовая устойчивость, износостойкость и сцепные свойства. Цены стартуют от 21 400 иен без налога за зимнюю шину и от 16 800 иен за смешанную.
Особое внимание уделено системам голосового оповещения водителя: они напоминают про незакрытый кузов, поднятый задний борт или активный отбор мощности. Эти компоненты подключаются к выключателям и стоят 7 980 иен без налога за штуку.
Для доступа к кузову разработчики привезут две площадки — трёхступенчатую лестницу с поручнем за 69 800 иен и складную платформу за 74 800 иен, обе ожидаются в продаже с июля. На выставке также будет экспонат “Permann-Truck” с детскими рисунками в рамках проекта Kodomo Museum, чтобы напомнить окружающим о необходимости спокойного движения.