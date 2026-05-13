ABT форсировала Cupra Formentor VZ5 до 300 км/ч

Компания Abt, известная доработками автомобилей концерна VAG, выпустила спецверсию кроссовера Cupra Formentor VZ5, мощностью 635 лошадиных сил и всего 30 экземпляров тиражом. Модель получила название ABT Cupra Formentor VZ5 Henssen Engineering Signature Edition, и она почти сравнима с Lamborghini Urus по динамике.

В основе Formentor VZZ5 лежит 2,5-литровый турбомотор TFSI от Audi с завода. Abt заменила оригинальный турбокомпрессор, перепрограммировала блок управления и установила новую выхлопную систему. В итоге отдача выросла с 390 до 590 л.с. (в других источниках упоминается окончательная цифра 635 л.с.) непосредственно перед торгом.

Этот кроссовер способен разгоняться до 100 км/ч менее чем за 3,5 секунды. Для сравнения, Lamborghini Urus с мотором V8 — 3,6-3,8 секунды. Также автомобиль отличают аэродинамический обвес в цвет Fux Green и черные акценты титана.