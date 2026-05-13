General Motors оштрафовали за нелегальный сбор информации о водителях

General Motors урегулировала очередной иск, связанный со сбором и продажей данных о водителях. Калифорнийское агентство по защите прав потребителей добилось от автопроизводителя выплаты $12,75 млн. Об этом сообщает The Drive.

Причиной стало то, что компания без ведома водителей собирала и передавала их данные — включая скорость, манеру вождения и географическое положение — коммерческим брокерам, таким как LexisNexis и Verisk. Те, в свою очередь, формировали «бальные оценки вождения» и продавали их страховым компаниям. В результате многие автомобилисты столкнулись с повышением страховых тарифов или даже отказом в покрытии, даже не подозревая, что их данные используются.

Проблема вскрылась после публикации расследования The New York Times в 2024 году. В нем рассказывалось, как владелец Chevrolet Bolt обнаружил, что его телеметрия тайно повлияла на рост страховки. После этого GM свернула программу Smart Driver, через которую, по некоторым оценкам, заработала около $20 млн.

В январе 2026 года Федеральная торговая комиссия США запретила GM продавать данные о геолокации в течение следующих пяти лет. А нынешнее соглашение с Калифорнией стало крупнейшим в истории штата штрафом, наложенным в рамках местного закона о защите персональных данных.

Ожидается, что аналогичное разбирательство против GM может инициировать и генеральный прокурор Техаса, где уже есть открытое дело по этому вопросу, отмечает портал.

