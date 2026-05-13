Остатки былой роскоши: экс-завод Saab пустит с молотка редкие прототипы

Последние автомобили со старейшего завода Saab готовятся к продаже. Спустя более десяти лет после банкротства шведского автогиганта небольшая коллекция уникальных машин отправится на торги.

На аукционе в Тролльхеттане представлено восемь автомобилей. Большинство из них созданы на базе Saab 9-3. Их разработкой занималась компания NEVS.

Среди лотов: автомобиль для автономных разработок, прототип с электрическими двигателями, гибридный автомобиль для тестирования запаса хода и предсерийные седаны 9-3 от NEVS.

Также на продажу выставлен электрический внедорожник Hengchi 5 от компании Evergrande.

Аукцион пройдет с 21 по 30 мая в шведском доме Klaravik. Лоты стартуют без предварительной цены.

Важно подчеркнуть, что завод в Тролльхеттане имеет огромное значение для автомобильной истории. Здесь в 1947 году начался выпуск легковых машин Saab. Именно с этого конвейера вышла самая успешная модель бренда - 900 Turbo. Однако в 1990-х годах сборочная площадка перешла в собственность General Motors, что привело к банкротству и закрытию производства.

