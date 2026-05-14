Seres запатентовала механизм отстрела тяговой батареи в случае аварии

Компания Seres Automotive получила патент на техническое устройство для отсоединения аккумуляторной батареи электромобиля в случае аварии.

Как сообщает Chinaevhome.com, заявка была подана в соответствующий раздел патентного бюро по аксессуарам для электромобилей в ноябре 2023 года. 8 мая 2026 года произошла официальная регистрация права на интеллектуальную собственность.

Суть нововведения заключается в том, что после столкновения автомобиль автоматически отсоединяет аккумуляторную батарею от кузова, тем самым повышая безопасность пассажиров.

Согласно аннотации к патенту, устройство использует особую техническую конструкцию, в которой передний и задний опорные узлы работают в координации с электрическим толкателем.

В процессе задействуются также особые стойки и втулки по периметру тяговой батареи. При прогнозировании неизбежного ДТП электрический толкатель приводит в движение направляющую пластину и стержень, разблокирующие крепление батарейного блока.

Как уточняется, отсоединение тяговой батареи от кузова происходит автоматически, что существенно снижает риск возгорания и поражения пассажиров электрическим током при серьезных повреждениях силовых элементов конструкции.

Остается не понятным лишь, как описанная технология прогнозирует уровень тяжести ДТП. Ведь при легких столкновениях вернуть отстрелянную батарею назад вряд ли будет возможно. Между тем, согласно различным оценкам, тяговые батареи составляют от 40% до 50% стоимости электрифицированного автомобиля.

