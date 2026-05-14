Продажи одного вида бензина в России стали убыточными

Российские автозаправочные станции несут убытки при продаже бензина АИ-92. Это выяснили эксперты компании «ОМТ Консалт», с результатами исследования ознакомились «Известия».

© Lenta.ru

Так, реализация одного литра этого топлива обходится заправкам в минус 84 копейки. В то же время литр АИ-95 приносит около 47 копеек прибыли, а дизельного топлива — 3,68 рубля.

Аналитики изучили работу розничных сетей с начала года: маржинальность бизнеса, операционные расходы и рентабельность продаж. Средняя маржинальность (разница между закупочной оптовой ценой и розничной) составляет: АИ-92 — 7,5 рубля за литр, АИ-95 — 8,9 рубля, дизель — 12,1 рубля. Однако при расчете чистой рентабельности нужно вычитать операционные затраты на заправках, которые в среднем по стране достигли 8,4 рубля на литр.

В результате, как отмечается в документе, наблюдается «достаточно низкий уровень рентабельности на АИ-95, отрицательный на АИ-92 и достаточный на ДТ».

Руководитель направления моторного топлива компании Ильдар Тимерьянов пояснил, что ключевой фактор — высокая мелкооптовая закупочная цена. Дополнительное давление на стоимость АИ-92 оказала экспортная составляющая.

Ранее сообщалось, что перед началом высокого сезона потребления в России сформировался дефицит бензина АИ-95, что связано с внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и, как следствие, сокращением производства.