Кроссовер Wey V9X прошел испытания холодом и готовится к дебюту в РФ

Концерн Great Wall Motor готовит к выходу на российский рынок новый гибридный кроссовер Wey V9X. Автомобиль успешно прошел испытания в различных климатических и дорожных условиях, включая экстремальные морозы.

Тесты длились почти три месяца - с 20 января по 7 апреля 2026 года. За это время кроссовер проехал около 30 000 километров по городским улицам, трассам и горным дорогам, включая Сургут, Москву и Мурманск. Специалисты проверяли работу всех ключевых систем: гибридной силовой установки, трансмиссии, шасси, мультимедийного комплекса, подвески и систем безопасности.

Особое внимание уделялось русификации мультимедийного интерфейса, функциональности камер кругового обзора, работе фар, точности голосовых команд, удобству использования и поведению автомобиля в холодное время года.

Для эксплуатации в зимних условиях кроссовер оснащен зимним пакетом. Он включает подогрев боковых зеркал, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, рулевого колеса и сидений. Объем бачка стеклоомывателя увеличен, а кузов обработан антикоррозийным составом.

Wey V9X - это шестиместный SUV, созданный на базе собственной гибридной архитектуры GWM One. Автомобиль оснащен интеллектуальной системой полного привода Super Hi4, которая включает двухлитровый турбированный двигатель, четырехступенчатую гибридную трансмиссию и высоковольтную систему с функцией быстрой зарядки.

Премьера кроссовера в России запланирована на четвертый квартал 2026 года.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Great Wall и "Автотор" ведут подготовку к началу выпуска авто в Калининграде.