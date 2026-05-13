Названы конкуренты обновленного Haval F7

Названы три главных конкурента обновлённого Haval F7. В пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр» сообщили, что главными соперниками станут Geely Atlas, Geely Monjaro и Tenet T8. Там отметили: к плюсам обновлённого Haval F7 относятся локальная сборка, наличие запчастей, доступная цена и популярность. Минус — почти отсутствие внешних изменений после рестайлинга.

«Доля продаж обновленного кроссовера Haval F7 останется на том же уровне. Это хорошо, так как интерьер модели до рестайлинга уже начал терять актуальность», — комментируют в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр».

По данным дилера, сейчас Haval F7 наиболее востребован в комплектациях «Премиум» и «Техно+». Это подтверждает, что покупатели машин этой ценовой группы отдают предпочтение автомобилям с максимальным количеством опций.

Старт продаж обновлённого кроссовера Haval F7 запланирован на второй квартал 2026 года. Цены следующие: переднеприводный F7 в базовой версии «Оптимум» — 3 млн рублей, в комплектации «Премиум» — 3,2 млн рублей. За полноприводный автомобиль в «Оптимум» попросят 3,4 млн рублей., в «Премиум» — 3,6 млн рублей. Самая дорогая версия «Техно+» (полный привод) стоит 3,8 млн рублей.

Под капотом переднеприводного Haval F7 — новый 1,5-литровый турбомотор локального производства (завод в Тульской области). Хотя мощность осталась на уровне 150 л.с., крутящий момент увеличился с 230 до 270 Нм, что улучшило динамику: разгон до 100 км/ч теперь занимает 9,3 секунды вместо прежних 10,9. Полноприводная модификация получила двухлитровый турбодвигатель, чья мощность выросла с 192 до 200 л.с., а крутящий момент — с 320 до 380 Нм. В результате разгон с 0 до 100 км/ч сократился с 9,4 до 8,7 секунды.