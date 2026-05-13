У водителей будут забирать машины без лишних протоколов

Порядок отстранения водителя от управления транспортом, а также задержания машины станет проще. Он обойдется без оформления лишних документов. Такие поправки в Кодекс об административных правонарушениях приняла Госдума в третьем, окончательном чтении.

В чем была проблема и зачем потребовались эти поправки? Все очень просто. До сих пор автоинспекторам при выявлении водителя, который кажется нетрезвым, требовалось оформлять огромное количество документов.

Первым оформляется протокол отстранения от управления транспортным средством. Потом проводится процедура освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, когда надо подышать в алкотестер инспектора. Причем процедура проводится под видеозапись или в присутствии двух понятых. Затем составляется акт об этом освидетельствовании. Это второй документ.

Если показания прибора были нулевыми, но у инспектора остаются подозрения, водителя направляют на медицинское освидетельствование. Если водитель не согласен с показаниями прибора, он также направляется к врачам. Такое направление тоже оформляется отдельным протоколом в присутствии понятых или под видеозапись. Это третий документ.

Если нарколог подтвердит положительный результат теста на алкогольное опьянение, оформляется уже протокол за совершение правонарушения. Это четыре.

Также оформляется протокол о задержании транспортного средства. Это пять. А еще требуется рапорт инспектора - такой же процессуальный документ и такое же доказательство в деле, как все эти акты и протоколы. Итого - шесть.

Как пояснил адвокат Сергей Радько, в каждом из этих документов указываются данные водителя - фамилия, имя, отчество, дата рождения, место регистрации. Также указываются данные машины - регистрационные номера, VIN-номер, марка, модель. Кроме того, прописываются обстоятельства происшествия: где произошло, адрес, дата, и время. И на заполнение такого количества бумаг требуется время. И все это время инспектор работает только с одним нарушением, а в это время на дорогах случаются аварии, после которых люди часами ожидают его приезда. Да и сами бумаги закупаются на бюджетные деньги.

Для того чтобы сократить этот документопоток, и принимаются поправки в КоАП. После того, как они вступят в силу, сотрудники ГИБДД при оформлении документов о правонарушении смогут прямо в них указывать галочкой, что водитель отстранен от управления и его машина задержана.

Но надо учитывать, что на дорогах выявляются и другие случаи нарушения правил, которые могут повлечь за собой отстранение от руля или задержание машины. Такие протоколы полностью не отменяются, они остаются. Например, человек оставил машину в неположенном месте. Без него документ о нарушении правил не оформишь. Машина задерживается и отправляется на штрафстоянку. А для этого оформляется протокол задержания.

Также протоколы об отстранении от руля и задержании авто останутся в отношении несовершеннолетних водителей. Например, попался за рулем на дороге 15-летний подросток. Привлечь его к ответственности нельзя. А отстранить от управления нужно. И даже машину задержать можно.