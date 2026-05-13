Президент Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин рассказал "Российской газете" о том, что перспективы электромобилей в России пока скромные.

Что думаете о поводу развития сегмента электромобилей в России? У нас появились компании, которые активно продвигают такой транспорт.

Алексей Подщеколдин: Это большая история. Я считаю, что электромобили, безусловно, нужно развивать. Это серьезное и достаточно перспективное направление, тем более что в мегаполисах с концентрацией транспорта, например, где-нибудь в Шанхае миллионы автомобили с ДВС - такое себе.

Но нужно сначала создавать инфраструктуру. И я выступаю за то, чтобы реализовывать этот проект на конкретных локациях, например, в Москве, Петербурге. Потому что там большой городской пассажирский транспорт. Нельзя стоять в стороне от этого направления. Пока же перспективы есть, но они на уровне экспериментов. В прошлом году, если я не ошибаюсь, было продано 11 тыс. электрических автомобилей. От всего рынка это меньше 1%.

Evolute, тем не менее, собирает электрокары.

Алексей Подщеколдин: Я бы не сказал, что последовательно. Они уже сейчас поняли, что нужно выпускать гибриды. И, кстати, во всем мире сейчас, и на американском, и на китайском рынке стали больше заниматься гибридами. Потому что гибрид, хотя это и более сложная история, технически это более сложный автомобиль, но он имеет гораздо большую автономность, способен ездить без (внешней - "РГ") подзарядки.

Я уверен, что придут технологии, а электрокары будут заряжаться за считанные минуты, но сейчас, чтобы зарядиться за 2 минуты - такого нет. А еще никто не знает, с литиевыми батареями делать. Найдем какой-то город, новые земли и там зароем? Поэтому нужно решать комплексные задачи. Один-два завода в России есть, слава Богу, пусть занимаются выпуском электрокаров. Но судьба и перспективы, к сожалению, пока скромные. И в вопросах обороноспособности сегодня сделать ставку на электромобили невозможно. Но принять программу, чтобы 10-20 тысяч электромобилей у нас продавалось, особенно в отдельных регионах, чтобы была поддержка, наверное, стоит и нужно.

