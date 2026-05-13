Поставки пикапов Great Wall KingKong Poer в Россию приостановлены

Компания GWM приняла решение о приостановке продаж KingKong Poer в России, но не исключает, что пикап со временем вернется в российскую линейку.

"Российская газета" изучила официальный сайт бренда и обнаружила, что страничка модели исчезла с веб-страницы. Пикап больше не фигурирует также в разделе "Автомобили в наличии".

Как подтвердили "Российской газете" в российском представительстве бренда, поставки новых пикапов GWM KingKong Poer в Россию в настоящее время не осуществляются.

Представитель пресс-службы пояснил "РГ", что ситуация объясняется текущей конъюнктурой рынка в России.

"Компания "Грейт Волл Мотор Рус" приняла решение продолжить развитие только одной модели в узком сегменте рынка", - заявил пресс-секретарь. Речь идет о пикапе GWM Great Wall Poer. "Грейт Волл Мотор Рус" будет следить за развитием автомобильной рыночной ситуации в РФ. Решение по возобновлению поставок будет зависеть от совокупности факторов, а именно: позитивной оценки конъюнктуры рынка пикапов в России, соответствующего ценообразования и наличия устойчивого спроса на рынке", - добавили в пресс-службе. "Весь комплекс послепродажного обслуживания модели проводится в дилерских центрах Haval City в штатном режиме. Компания "Грейт Волл Мотор Рус" продолжает нести обязательства по гарантийному, сервисному обслуживанию и поставке запчастей для автомобилей, приобретенных у официальных дилеров", - также сообщил представитель бренда.

GWM Poer KingKong дебютировал в России в марте 2023 года. Модель пришла на смену "однокласснику" Wingle 7. Для российского рынка поставлялось самое длинное исполнение пикапа. Длина KingKong Poer для РФ составляла 5641 мм, ширина - 1880 мм, высота - 1815 мм, а грузовая платформа имела габариты 1820х1500х495 мм.

Автомобиль оснащался двумя вариантами двигателей. Турбодизельный 2-литровый агрегат развивал 150 л.с. и 400 Нм. 2-литровый бензиновый турбомотор имел отдачу 190 л.с. и 360 Нм. В обоих случаях использовалась 6-ступенчатая механическая коробка передач и полный привод типа Part-time с жестко подключаемым передним мостом, понижающей передачей и блокировкой заднего межколесного дифференциала.

В 2024 году Great Wall Poer KingKong стал самым популярным пикапом в России. Тогда было продано 5993 автомобиля этой модели. Однако в 2025 году продажи модели не превысили 1000 экземпляров.