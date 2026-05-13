Грузовые беспилотники массово выйдут на дороги России

Россия официально взяла курс на развитие беспилотных грузоперевозок. Правительство одобрило проект, согласно которому к 2035 году почти пятая часть всех грузов будет перевозиться автономными машинами. Документ разработан совместно с ведущими компаниями и ведомствами страны.

Уже сегодня автономные фуры проходят испытания на трассе между Санкт-Петербургом и Казанью. В ближайшие два года ожидается запуск грузовиков без водителя в кабине. К 2035 году доля ВАТС в грузообороте составит 19%, а их количество достигнет 57 тысяч.

Подчёркивается, что беспилотные грузовики вдвое производительнее обычных и не требуют соблюдения режима труда и отдыха. Это позволит экономить миллиарды рублей и повысить безопасность на дорогах. Для контроля за техникой создаётся система на базе «ЭРА-ГЛОНАСС».

Внедрение ВАТС откроет рынок объёмом более 4 триллионов рублей и даст импульс развитию новых профессий. В проекте участвуют Яндекс, NAVIO и КАМАЗ, что обеспечит технологическую конкуренцию и ускорит переход к беспилотным перевозкам.

