BYD ищет площадки в Европе для строительства заводов

Китайский автопроизводитель BYD начал поиск производственных площадок в Европе, планируя построить собственные заводы, а не ограничиваться только продажами готовых машин на континенте. По данным источников, компания уже изучает возможности в разных странах, чтобы локализовать выпуск электромобилей и укрепить позиции на зарубежном рынке в условиях растущего спроса. Пока конкретные локации не раскрываются, но речь идет о полноценном сборочном производстве, а не просто о более доступных моделях для экспорта.

Этот шаг позволит BYD сократить логистические издержки и избежать потенциальных пошлин, а также ускорить поставки в регион, где электрокары набирают популярность. Ранее компания уже объявила о строительстве заводов в Юго-Восточной Азии и в Бразилии, что свидетельствует о глобальной экспансии.

Европейские площадки могут быть выбраны в течение нескольких месяцев, причем рассматриваются как бывшие автозаводы других брендов, так и строительство новых мощностей с нуля. BYD стремится нарастить присутствие в Европе, обогнав некоторых местных конкурентов по числу продаж электромобилей.