Ленивый рестайлинг: спустя 8 лет Mazda решила незначительно обновить модель 3

Минуло восемь лет с момента дебюта Mazda3 последнего поколения в конце 2018 года. Однако, несмотря на очевидную необходимость обновления, компания решила ограничиться лишь минимальными изменениями. В 2027 году хэтчбек и седан Mazda3 получат лишь косметические доработки, которые станут заметны только при детальном сравнении.

Одним из заметных нововведений станут матричные светодиодные фары с функцией адаптивного освещения для пешеходов и регулировкой яркости в плотном потоке. Это снизит вероятность ослепления встречных водителей.

Также Mazda улучшила системы безопасности. Адаптивный круиз-контроль теперь интегрирован с распознаванием дорожных знаков, позволяя легко изменять скорость одним касанием. Система экстренного торможения и ассистент смены полосы движения научились распознавать мотоциклы.

В линейку добавлена новая комплектация Homura Plus. Она включает камеру кругового обзора, систему помощи при парковке с функцией предупреждения о перекрестном движении, черные кожаные сиденья с подогревом и аудиосистему Bose с 12 динамиками.

По данным CarScoops, технически автомобиль остался прежним. В Европе он предлагается с 2,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 140 л.с., который работает в паре с шестиступенчатой механической или автоматической коробкой передач. Любители динамики могут выбрать гибридную установку e-Skyactiv-X, развивающим 186 л.с.

