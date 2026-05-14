У кроссовера Cadillac XT5 второго поколения будет новая начинка

Марка Cadillac готовится вывести на рынок подзаряжаемую гибридную версию XT5. Новое исполнение также слегка отличается дизайном экстерьера.

Во втором поколении кроссовер Cadillac XT5 пребывает с 2024 года, и сегодня такой SUV доступен исключительно в Китае. При этом «первый» паркетник вовсе не покинул глобальную гамму – его все еще продают в США и остальных странах присутствия марки.

О переходе «мирового» XT5 в следующее поколение официально до сих пор не объявлено, хотя американские профильные медиа ранее сообщали о том, что на других рынках тоже появится свежая модель. Тем временем в Поднебесной к дебюту готовится новая версия «второго» кроссовера – в базе местного Минпрома появился сертификат Cadillac XT5 в виде полноценного подзаряжаемого гибрида PHEV.

Напомним, сейчас паркетник доступен в Китае с бензиновой турбочетверкой 2.0 мощностью 237 л.с., которая вдобавок имеет 48-вольтовый довесок. Мотор сочетается с классическим девятиступенчатым автоматом, привод передний или полный. Версия PHEV сертифицирована только с полным приводом. Силовая установка этого исполнения включает бензиновую турбочетверку 1.5 (156 л.с.) и два электромотора, которые вместе выдают 367 л.с. А вот информации о батарее пока нет.

Подзаряжаемый гибрид также отличается внешне – у него другие бамперы. В нижней части переднего вроде бы имеются активные заслонки. А патрубки выпускной системы спрятали (у паркетника с двухлитровым мотором они выставлены напоказ). Кроме того, для полноценного гибрида предусмотрен автопилот с лидаром над лобовым стеклом – нынешнему XT5 с 2.0T лидар не положен в принципе.

Премьеру новой версии Cadillac XT5 в Китае, вероятно, проведут до конца года. Актуальный паркетник там без учета акций стоит от 379 900 юаней, что эквивалентно примерно 4,1 млн рублей по текущему курсу.