Названы самые подешевевшие в апреле машины с пробегом

В апреле средняя стоимость отечественного подержанного автомобиля не старше 15 лет составила 729 тысяч рублей, что на 0,6 процента ниже относительно марта. Среди подержанных автомобилей самое большое снижение средней стоимости зафиксировали у Lada 2107, 2115 и 2114, а из иномарок — белорусский кроссовер Belgee X50. Об этом в среду, 13 мая, сообщили эксперты «Авто.ру Бизнес».

В апреле снижение средней стоимости подержанных машин зарегистрировали в Кабардино-Балкарской Республике, Кировской и Оренбургской областях. Лидерами по росту цен стали Ульяновская, Самарская и Липецкая области, а также Пермский край и Ростовская область. В марте в Санкт-Петербурге и Москве цены на автомобили с пробегом возросли на 1,3 процента и 0,5 процента — до 2,2 миллиона и 2,9 миллиона рублей соответственно, передают «Известия».

15 апреля стало известно, что по параллельному импорту россияне могут приобрести ряд зарубежных рамных внедорожников. В частности, Chevrolet Tahoe стоимостью от 13 миллионов рублей обладает мотором на 2,7 литра и мощностью 303 лошадиные силы, а его коробка передач представляет собой 10-ступенчатый «автомат».