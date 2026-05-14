Ford представил специальную версию Mustang GTD к юбилею США

Компания Ford представила специальную версию культового спорткара Mustang GTD в честь юбилея Соединённых Штатов. Эта модель станет уникальной не только по дизайну, но и по условиям покупки: приобрести её смогут далеко не все даже при наличии средств. Дело в том, что американский производитель намерен ограничить выпуск новинки, а также предъявит к потенциальным владельцам ряд требований. По словам представителей марки, доступ к покупке получат только избранные клиенты, которые соответствуют определённым критериям лояльности и истории заказов. Подробности о точном тираже и условиях пока не раскрываются, однако уже ясно, что Mustang GTD станет настоящим коллекционным экспонатом. Об этом сообщает портал speedme.ru.

Автомобиль создан на базе стандартного Ford Mustang, но отличается улучшенными характеристиками и эксклюзивными решениями в оформлении. Ожидается, что новинка будет оснащена мощным двигателем и получит ряд технологических новшеств, подчёркивающих её принадлежность к юбилейному выпуску. В компании подчёркивают, что эта модель предназначена для истинных ценителей бренда и коллекционеров, для которых важна эксклюзивность. Таким образом, Ford продолжает традицию выпуска лимитированных серий, приуроченных к знаковым датам.