MAN представил электрический грузовик eTGM с запасом хода до 480 км

Немецкий производитель коммерческого транспорта MAN расширил гамму электрических грузовиков новинкой — моделью eTGM, ориентированной на среднетоннажный сегмент. Премьера состоялась на миланской выставке Transpotec Logitec, и уже в следующем году стартует серийный выпуск на заводе в Кракове. Этот автомобиль закрыл последний пробел в электролинейке компании, охватывая технику полной массой от 12 до 50 тонн.

© MAN

Машина предназначена для городских и региональных перевозок, коммунальных служб и строительного сектора. Её полная масса составляет 16,01 тонны, опционально возможен вариант до 16,5 тонны. Шасси позволяет перевозить до 10,6 тонны груза, а в составе автопоезда с прицепом масса может достигать 33 тонн.

Конструкция основана на модульной электрической архитектуре MAN: батареи, высоковольтная система, терморегулирование и центральный привод взяты от более крупных моделей eTGX и eTGS. Для eTGM предусмотрено от двух до четырёх NMC-аккумуляторных блоков по 80 кВт·ч; максимальная ёмкость достигает 320 кВт·ч, что даёт запас хода до 480 км.

Зарядка постоянным током поддерживает мощность до 375 кВт. При установке четырёх блоков пополнение заряда с 10% до 80% занимает 43 минуты. Зарядка переменным током станет доступна в конце 2027 года. Электромотор eCD210 выдает 210 кВт и 800 Нм крутящего момента и работает с двухступенчатой коробкой TipMatic 2. Система рекуперации имеет три режима, плюс реализованы функция одно-педального вождения и режим наката.