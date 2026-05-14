Maserati может стать китайским: переговоры с Huawei и JAC

Итальянская марка Maserati, входящая в состав концерна Stellantis, может получить китайское «электрическое будущее». Переговоры о возможном партнёрстве ведутся между Stellantis, китайским гигантом Huawei и автопроизводителем JAC. Стороны обсуждают создание совместного предприятия, которое займётся разработкой и выпуском электромобилей под брендом Maserati.

Исполнительный директор Stellantis упомянул, что компания изучает разные варианты для электрификации своих моделей, и одним из них является привлечение китайских партнёров.

По неофициальным данным, в рамках партнёрства Huawei может предоставить свои разработки в области программного обеспечения и систем связи, а JAC — производственные мощности и платформу для электрокаров. Со своей стороны Stellantis планирует делегировать права на бренд и дизайнерские решения.

Ожидается, что уже в текущем году концерн может принять решение о стратегии сотрудничества.

Если проект будет одобрен, это серьёзно ускорит выход электромобилей Maserati на рынок. В настоящее время премиальная марка предлагает лишь гибридные версии, однако ей предстоит перейти на полностью электрическую тягу в ближайшие годы, как того требует политика Stellantis.