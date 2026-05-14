Автомобиль KITT оштрафовали за скорость, стоя в музее.

Сотрудники музея Volo в Иллинойсе были шокированы, получив штраф за превышение скорости на свой экспонат — знаменитый автомобиль KITT из сериала «Рыцарь дорог». Проблема в том, что машина все эти годы неподвижно стояла в экспозиции и никак не могла нарушить правила.

В США разгорелся необычный дорожный скандал, достойный сценария голливудского блокбастера. Департамент финансов Нью-Йорка прислал автомобильному музею Volo, расположенному к северу от Чикаго, уведомление о штрафе в размере 50 долларов. Причиной стала копия культового черного спорткара Pontiac Firebird Trans Am 1982 года выпуска, более известного как KITT — главный «технический герой» сериала 1980-х «Рыцарь дорог» с Дэвидом Хассельхоффом в главной роли.

Согласно данным дорожной камеры, 22 апреля днем этот автомобиль промчался по школьной зоне в Бруклине со скоростью 36 миль в час, при разрешенных 25. Абсурдность ситуации заключается в том, что машина, значившаяся в протоколе, последние годы провела на статичной выставке и физически не могла покидать пределы музейного здания.

Представители учреждения уточнили, что камера зафиксировала не настоящий калифорнийский номерной знак «Рыцарь», а лишь его изображение.

В музее полагают, что автоматическая система распознавания Нью-Йорка допустила сбой, ошибочно связав вымышленный номер экспоната с реальным нарушителем.

В данный момент администрация музея готовит документы для оспаривания несправедливого штрафа и уже запросила слушание. Со своей стороны Департамент финансов Нью-Йорка подтвердил, что ведомство начало проверку инцидента.

