В США раздавили бульдозерами изъятую нелегальную мототехнику

Полиция Нью-Йорка уничтожила около 200 нелегальных мопедов и скутеров, используя бульдозеры. Операцию провели в рамках борьбы с незарегистрированной мототехникой, которая, по данным правоохранителей, нередко применяется при совершении преступлений.

© Московский Комсомолец

Процесс утилизации техники транслировался в прямом эфире. На кадрах видно, как тяжелая техника раздавливает конфискованные мопеды и скутеры на специальной площадке.

Комиссар полиции Джессика Тиш заявила, что все уничтоженные транспортные средства были либо не зарегистрированы, либо имели поддельные номерные знаки. Кроме того, часть техники эксплуатировалась без страховки.

По словам главы полиции, нелегальные скутеры и мопеды стали серьезной проблемой для общественной безопасности в городе. Она подчеркнула, что такую технику регулярно используют при кражах, ограблениях и других правонарушениях.

С начала 2026 года сотрудники полиции Нью-Йорка изъяли уже около 5,7 тысячи единиц незаконной мототехники. Под очередную акцию по уничтожению попали 200 транспортных средств.

Власти Нью-Йорка в последние годы усиливают контроль за использованием мопедов и электроскутеров на улицах города. Поводом стали рост числа ДТП, жалобы жителей на опасное вождение и увеличение количества преступлений с использованием двухколесной техники.