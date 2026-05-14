Импорт тяжелых грузовиков сократился в два раза

За первые четыре месяца 2026 года в Россию ввезли 1360 тяжелых грузовых автомобилей (HCV свыше 16 т). Это на 49,2% меньше, чем в январе-апреле прошлого года (2679 шт). Об этом сообщает глава "Автостата" Сергей Целиков.

В нашу страну было ввезено 1193 новых HCV, что на 53,5% меньше аналогичного показателя прошлого года. Кроме того, завезено 167 единиц подержанных HCV (старше 3 лет). Это 46,5% больше, чем за 4 месяца прошлого года.

Почти 90% ввоза пришлось на Китай. Основные марки Sany, Sitrak, Shacman, Zoomlion и Howo.

Более трети ввоза (35%) это седельные тягачи, четверть (25,1%) автокраны и подъемники, чуть более 18% - самосвалы.

Сокращение импорта связано как с падением спроса на HCV, так и с другими причинами: сток, возвратный лизинг, изменение структуры продаж в пользу отечественной техники, отмечает аналитик.

Ранее "РГ" сообщала, что ввоз авто с пробегом мощнее 160 л.с. сократился в восемь раз.