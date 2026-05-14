Мошенники стали использовать китайские авто для махинаций со страховками

Мошенники в России покупают дорогие китайские автомобили, а после через подставные ДТП похищают деньги у страховых компаний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника отдела ГУУР МВД России Алексея Горяева.

«Приобретается китайский автомобиль, фиктивно в документах завышают его стоимость, он страхуется и затем злоумышленники совершают поставное ДТП, например, топят авто. В результате страховая компания обязана выплатить полную стоимость машины. При этом злоумышленники в дальнейшем восстанавливают автомобиль после ДТП и перепродают его», — сказал Горяев.

Помимо этого, в МВД отмечают, что не теряет актуальности и схема с фиктивным угоном: авто якобы похищают, а на самом деле тайно вывозят за границу, после чего страховая компания также выплачивает компенсацию.

До этого вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр рассказал, что осторожность и внимательность помогут водителям не стать жертвой автоподставщиков на дорогах.

По его словам, важно стараться не вестись на провокации мошенников, которые могут «прижимать» автовладельцев.

Ранее сообщалось, что Госдума не приняла закон о запрете автоподстав.