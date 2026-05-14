Rivian показала ИИ-ассистента, который управляет авто

Американский производитель электромобилей Rivian представил концепцию собственного голосового ассистента, который способен не просто вести диалог, но и непосредственно управлять функциями автомобиля. Разработка основана на алгоритмах искусственного интеллекта, которые позволяют помощнику понимать команды водителя и выполнять действия, связанные с навигацией, климат-контролем и настройками авто.

© Rivian

В отличие от типичных голосовых помощников, которые лишь обеспечивают взаимодействие с мультимедиа или отвечают на вопросы, решение Rivian нацелено на активное вмешательство в управление автомобилем. Компания стремится сделать ассистента полноценным элементом бортовой системы, способным адаптироваться к поведению владельца. Помимо базовых запросов, таких как прокладка маршрута или регулировка температуры, ИИ сможет предложить варианты следующих действий, исходя из контекста поездки. Представители бренда подчеркивают, что такая функция полезна для обеспечения безопасности: если водитель отвлекается, помощник напомнит о критически важных настройках или продолжит контроль без лишних отвлечений.

Новый AI-ассистент появится в электромобилях Rivian серийного производства, причём часть функций будет доступна уже после выхода ближайших версий прошивки. Разработчики планируют постепенно расширять её функционал, чтобы голосовое управление охватывало большее количество операций. Таким образом, Rivian делает серьёзный шаг к интеграции интеллектуальных систем, меняя саму концепцию бортового голосового помощника с пассивного на активный.