BMW может ограничить мощность гибрида до 100 л.с.

Автопроизводитель BMW рассматривает необычный подход к владельцам гибридных автомобилей, которые не используют зарядную инфраструктуру. Компания планирует ограничивать мощность двигателя для тех, кто редко подключает машину к электросети. Таким образом, клиент, купивший гибрид мощностью 700 лошадиных сил, может получить лишь 100-сильную версию после анализа его привычек. Эта мера призвана стимулировать более частое использование электрического режима и снижение выбросов.

Система будет отслеживать, как часто водитель заряжает автомобиль, и на основе этих данных корректировать доступную мощность. Если гибрид долгое время эксплуатируется только на бензине, электроника может искусственно снизить максимальную отдачу двигателя. BMW пока не уточняет, насколько сильно будет урезана производительность и с какой периодичностью будут проводиться проверки. Ожидается, что подобная политика может появиться в новых моделях уже в ближайшие годы.