Chevrolet Equinox EV 2027 получит улучшенную атмосферную подсветку

В 2027 модельном году Chevrolet Equinox EV получит улучшенную атмосферную подсветку, хотя сам кроссовер не претерпит значительных изменений. Нововведение коснется интерьера, и, по заявлению разработчиков, сделает салон более привлекательным по сравнению с предыдущими версиями. Какие именно коррективы внесены в фоновую подсветку, пока не раскрывается. Предполагается, что владельцы смогут выбирать из большего числа цветов для индивидуализации пространства, а также расширится зона подсветки, затронув область для ног.

Сейчас Equinox EV оснащается многоцветной подсветкой в комплектациях LT2 и RS — в базовой LT1 этой опции нет. Элементы подсветки установлены на приборной панели и дверных картах, а управление ими осуществляется через мультимедийную систему. Подсветка пространства для ног предлагается как дилерский аксессуар за доплату, но с необходимостью установки специального пакета. Если General Motors интегрирует её в штатную систему на заводе, это упростит заказ и позволит получить более премиальный салон прямо из производства.