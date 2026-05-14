Ford запатентовал технологию предотвращения столкновений на парковке

Компания Ford запатентовала систему, которая позволяет припаркованному автомобилю избегать повреждений на парковке в автономном режиме, без участия водителя.

Как пишет Auto Express, нововведение направлено, в том числе на то, чтобы оставленная на парковке тележка из супермаркета не повредила оставленную без присмотра машину. Однако система способна предупредить также столкновения с живыми движущимися объектами - пешеходами, велосипедистами, животными и так далее, даже когда водителя нет в авто.

Согласно патентной заявке US12617393B2, сделанной в начале мая, речь идет о фирменной инновационной технологии обнаружения движущихся объектов. С этой целью бортовые системы используют внешние видеокамеры, датчики и соответствующее программное обеспечение. Обнаружив опасность, электронный помощник задействует один из четырех алгоритмов: поддержание холостого хода, готовность, предупреждение и уклонение.

В первом случае автомобиль автоматически запускает силовую установку, не ожидая неизбежного столкновения, но отслеживая любые изменения траектории потенциально опасного объекта.

Если вероятность столкновения оценивается в пределах от нуля до 10%, автомобиль переключается в так называемый предупреждающий режим, подготавливая силовую установку, тормоза и рулевое управление на случай необходимости маневрирования.

При риске свыше 10% электроника активирует светотехнику и звуковой сигнал, чтобы предупредить приближающийся объект. Наконец, если столкновение практически неизбежно наверняка (вероятность выше 90%), автомобиль активирует функцию уклонения, маневрируя в автономном режиме, чтобы снизить вероятность столкновения, не задевая другое транспортное средство или другую конструкцию.

Если столкновения избежать не удается, будут задействованы бортовые камеры для записи момента ДТП.

Если приближающийся автомобиль оснащен интеллектуальной системой связи между транспортными средствами (V2V), то машина с запатентованным программным обеспечением Ford сможет передать команду на применение тормозов для предотвращения столкновения другим транспортным средствам.

Такое ноу-хау может пригодиться не только для предотвращения столкновений, прежде всего, на парковках, но и для предоставления доказательств страховым компаниям и в любых потенциальных судебных тяжбах.