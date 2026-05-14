Безопасность без компромиссов: Toyota Prius 2026 снова на высоте

Гибрид Toyota Prius 2026 года получил высшие оценки в обновленных краш-тестах от IIHS. Специалисты признали, что модель сумела подтвердить статус одного из самых надёжных автомобилей на рынке, сохранив прежние позиции даже после ужесточения требований. Испытания включали фронтальные столкновения с частичным перекрытием, а также проверку надёжности креплений для детских кресел. При этом внимание уделялось не только защите взрослых пассажиров, но и безопасности людей на задних сиденьях. Об этом сообщает издание speedme.ru.

По итогам тестов Prius удостоился награды Top Safety Pick+, которую присваивают только лучшим с точки зрения пассивной безопасности машинам. Эксперты отметили, что конструкторы Toyota учли все недочеты предыдущих генераций и добились отличных результатов как по прочности кузова, так и по эффективности удерживающих систем. В дополнение к традиционным краш-тестам специалисты изучили, насколько технологично автомобиль реагирует на различные сценарии столкновений. Успех модели стал ещё более заметным на фоне того, что некоторые конкуренты не смогли подтвердить высший рейтинг из-за новых нормативов.

Также значимую роль в оценке сыграла оптика: фары Prius 2026-го заслуженно признали одними из лучших в своем классе. Такие параметры, как яркость ближнего и дальнего света, минимальное ослепление встречных водителей и покрытие поворотов, получили высокие баллы. В целом второй год подряд японский гибрид показывает, что безопасность здесь не приносится в жертву экономичности или комфорту, оставаясь для разработчиков приоритетом.