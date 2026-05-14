Ушла легенда: глава BMW покинул концерн после 35 лет работы
Председатель правления концерна BMW Оливер Ципсе отправлен в отставку. В немецком концерне произошли серьезные кадровые изменения. Председатель правления, 62-летний Оливер Ципсе, отдавший баварскому автопроизводителю 35 лет жизни, передал пост бывшему члену совета директоров по производству Милану Недельковичу.
Нельзя исключать, что кадровые перестановки вызваны слабыми финансовыми результатами концерна. Доналоговая прибыль всей группы BMW составила 2,3 млрд евро (примерно 202,5 млрд рублей), что на 24,6% ниже показателя годичной давности.
Если смотреть только на автомобильное подразделение, ситуация хуже: прибыль упала на 33,5% — до 1,27 млрд евро (около 111,8 млрд рублей). Общая выручка компании сократилась более чем на 8%.
Оливер Ципсе преуменьшил значение возможного введения 25-процентных пошлин президентом США Дональдом Трампом, называя это скорее переговорным манёвром, чем реальной мерой.