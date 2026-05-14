Valeo сделает грузовики безопаснее

Индийский автопроизводитель выбрал систему Valeo Smart Safety 360 для оснащения коммерческих автомобилей. Это адаптированная под грузовики и фургоны ADAS, предназначенная для работы в условиях плотного трафика. Камера и радары помогут предотвращать столкновения и контролировать слепые зоны.

Выпуск VSS360 для Индии наладят на заводе в Сананде (Гуджарат). В арсенале системы — автоматическое экстренное торможение, предупреждение о выходе из полосы и фронтальное предупреждение о столкновении. Есть защита пешеходов и велосипедистов при старте, а также мониторинг сонливости водителя.

Технически решение включает 3 радара и 1 камеру с фьюжн-обработкой во фронтальной камере, а единоблочная архитектура обходится без отдельного ECU. Для производителя это удешевление и упрощение интеграции, а для владельцев автопарков — снижение простоев и удешевление обслуживания.

Важная особенность — Univolt-камера, совместимая с 12- и 24-вольтовыми архитектурами. Это позволяет применять систему на лёгком и тяжёлом коммерческом транспорте. Программное обеспечение с OTA-обновлениями остаётся актуальным весь срок службы машины.

Индия чувствительна к усталости водителей: коммерческие рейсы здесь часто идут на износ. Valeo нацеливает систему на будущие правила GSR, зная, что снижение ДТП особенно актуально для местных дорог.