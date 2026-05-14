Lucid готовит доступные электрические кроссоверы Cosmos и Earth

Lucid, американский производитель электромобилей, намерен расширить присутствие в Европе, выпустив два среднеразмерных кроссовера — Cosmos и Earth. Новинки составят конкуренцию Tesla Model Y, BMW iX3 и Mercedes GLC, однако компания не стремится стать массовым брендом.

© Lucid

Cosmos позиционируется как семейный автомобиль с упором на простор, динамику и энергоэффективность, а Earth получит более внедорожный облик и некоторые возможности для бездорожья. Обе модели построят на новой платформе Midsize, которая, по заявлению Lucid, упростит производство и снизит затраты, сохранив фирменную эффективность.

Ранее компания сообщила, что среднеразмерные модели будут оснащены новым приводным модулем Atlas, а их стартовая цена в США составит менее $50 тысяч. Для Европы точные цены и характеристики пока не раскрыты, но известно, что новые SUV получат более эффективные электромоторы и батареи меньшей ёмкости. Это ключевой момент для Lucid: уменьшение размера батареи при сохранении запаса хода позволяет удерживать стоимость.

Производство новых кроссоверов наладят на заводе Lucid в Саудовской Аравии, который будет поставлять автомобили на мировые рынки. По данным отраслевых источников, Cosmos начнут выпускать именно там, а в будущем возможно расширение. Для моделей заявлены системы автономного вождения Level 2++, а переход к Level 3 компания связывает с программным обеспечением и законодательством, а не с заменой оборудования. Выход Lucid на британский рынок ожидается в 2027 году с моделью Cosmos в праворульном исполнении.