Xiaomi YU7 обогнал Tesla Model Y в Китае

За первый квартал 2026 года электрический кроссовер Xiaomi YU7 стал самым продаваемым автомобилем в Китае, обогнав Tesla Model Y по розничным продажам. Успех модели объясняется не только конкурентной ценой, но и сильным брендом компании, которая известна своими смартфонами и экосистемой. За январь–февраль YU7 удерживал лидерство, хотя в феврале абсолютное первое место занял Nissan Sylphy. Китайский рынок электромобилей отличается высокой динамикой, и Xiaomi удалось занять на нём 13-е место по продажам, опередив даже Mercedes.

Компания делает ставку на интеграцию автомобилей с другими устройствами: покупатели получают не просто транспорт, а «модный гаджет на колёсах» с продвинутым софтом и частыми обновлениями. Сравнение с Tesla, однако, не всегда корректно: в США и Европе Model Y сохраняет позиции благодаря узнаваемости и инфраструктуре зарядок, тогда как в Китае локальные бренды быстрее обновляют модели и гибче работают с ценами.

Следующим крупным проектом Xiaomi станет полноразмерный внедорожник YU9 длиной свыше 5,2 метра с тремя рядами сидений. Если компания решится на выход за пределы Китая, это создаст серьёзную конкуренцию не только Tesla, но и традиционным автопроизводителям.